Президент Шавкат Мирзиёев в инаугурационной речи (видео) 14 июля заявил о необходимости развивать экономический потенциал Узбекистана без вреда экологии.

Защита экологии и окружающей среды, предотвращение дефицита воды и впредь останется для правительства актуальной задачей, сказал он.

«Мы, без сомнения, — сторонники экологического баланса, чистого воздуха, чистой воды, процветающей природы. Этот вопрос более актуален и важен для нас, чем другие. Ведь мы нация, которая напрямую переживает крупнейшую экологическую катастрофу в мире — Аральскую трагедию», — заявил глава государства (цитата по его пресс-секретарю Шерзоду Асадову).

По этой причине в стране реализуются масштабные программы, «направленные на сохранение и укрепление бесценной экосистемы», в том числе общенациональный проект «Яшил макон», отметил президент.

Шавкат Мирзиёев заверил, что эта работа будет продолжена более интенсивно. В проектах новых строящихся промышленных предприятий по этому вопросу будет установлен строгий контроль, а также будут приняты все необходимые меры для улучшения экологической ситуации в Приаралье, отметил он.

«Мы не должны оставаться страной, которая существует только за счёт сельского хозяйства, — сказал также президент. — Мы должны превратиться в страну с высокоразвитой промышленной индустрией без ущерба для окружающей среды».

Многие страны не обладают промышленным потенциалом, который сегодня есть в Узбекистане, заявил Шавкат Мирзиёев.

«Мы приняли масштабные программы по дальнейшему развитию нашего уникального потенциала, превращению нашей страны в мощное индустриальное пространство, современную страну, производящую высокотехнологичную, инновационную, качественную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, и мы обязательно реализуем их. Нам нужно быть не только страной умелых хлопкоробов и садовников, но и страной высококвалифицированных IT-специалистов, инженеров и энергетиков, горняков и металлургов, физиков и химиков», — подчеркнул президент.

Хоть Узбекистан и имеет много подземных и поверхностных ресурсов, «самая большая наша сила, наше бесценное богатство — это наш многонациональный народ, живущий одной дружной семьёй», добавил он.

В этом же выступлении Шавкат Мирзиёев заявил, что «вся система изменится». Руководителей, не уважающих законы, людей и грубящих им, заменят на молодёжь. Если не будет коррупции, «вся наша работа будет такой, как мы обещали народу», сказал президент.

Он также заявил, что в Узбекистане будут гарантированы деятельность конструктивной оппозиции и права граждан на получение, использование и распространение информации.