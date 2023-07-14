На проходящем в Таиланде чемпионате Азии по лёгкой атлетике сборная Узбекистана завоевала ещё две медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Вице-чемпионкой стала 22-летняя Фарида Солиева, участвовавшая в женской программе бега на 400 метров. В финальной программе она показала результат 52,95 секунды.

Бег на 400 м:

1. Раманаяка Надиша (Шри-Ланка) — 52.61;

2. Фарида Солиева (Узбекистан) — 52.95;

3. Айшваря Мишра (Индия) — 53.07.

В прыжках в высоту бронзы удостоилась узбекистанка Светлана Радзивилл. Она с первых же попыток одолела заданные планки 1,75, 1,80 и 1,83 м, но не смогла пересечь барьер высотой 1,86 м. Для Светланы Радзивилл эта медаль — шестая по счёту награда чемпионатов Азии.

Прыжки в высоту:

1. Кристина Овчинникова (Казахстан) — 1.86;

2. Елизавета Матвеева (Казахстан) — 1.86;

3. Светлана Радзивилл (Узбекистан) — 1.83.

Это третья медаль в копилке сборной Узбекистана. Легкоатлет Сухроб Ходжаев завоевал «серебро» в программе метания молота.