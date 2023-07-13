Сотрудники территориального управления экологии совместно с УВД области провели рейд в доме местного жителя в махалле «Балхияк» в Нишанском районе Кашкадарьинской области.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии, А. К. незаконно содержал в своём доме девять серых варанов и пять среднеазиатских пустынных черепах, одна из которых погибла.

Серый варан и среднеазиатская черепаха занесены в Красную книгу Узбекистана и Конвенцию CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Кроме этого, А. К. убил две змеи гюрзы и повесил их у себя во дворе.

Пресмыкающихся изъяли и выпустили в пустынную местность, подходящую для их среды обитания. Установлено, что мужчина нанёс ущерб животному миру в размере 51,5 млн сумов. Документы готовятся к отправке в правоохранительные органы.