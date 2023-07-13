Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов (24-е место и 2725 баллов в рейтинге FIDE) уступил в финале четвёртого этапа Тура чемпионов Aimchess Rapid 2023, но у него сохраняются шансы на выход в грандфинал.

О турнире Aimchess Rapid

Как сообщает шахматный проект City Chess, The Aimchess Rapid 2023 — это четвёртый этап Тура чемпионов с призовым фондом 235 тысяч долларов.

На стадии нокаута соревнуются 56 игроков в трёх различных дивизионах, определяемых по результатам отборочных турниров. В первом дивизионе — 8 игроков, во втором — 16 и в третьем — 32. В каждом дивизионе предусмотрены призовые деньги и очки серии.

Стадия нокаута разделена на верхнюю и нижнюю сетку. Это значит, что проигравшие в верхней сетке получат шанс отыграться в нижней. В первом и втором дивизионах проводятся матчи из четырёх игр в группе победителей и двух игр в группе проигравших.

В первом дивизионе примут участие восемь игроков. Среди них Нодирбек Абдусатторов, Фабиано Каруана (2782, 3-е место), Йорден Ван Форест (2693, 41-е место) и Владимир Федосеев (2676, 60-е место) получили приглашение по итогам предыдущего турнира. Прошлый этап — Кубок ChessKid — выиграл Абдусатторов.

Остальные игроки прошли отбор: Магнус Карлсен (2835, 1-е место), Левон Аронян (2742, 15-е место), Уэсли Со (2769, 8-е место) и Эдуардо Итуррисага (2617, 154-е место).

Путь к финалу

В первом матче Абдусатторов встретился с Уэсли Со. Две первые партии мини-матча завершились вничью, а в третьей Со победил в ферзевом окончании. В четвёртой узбекистанцу нужно было побеждать чёрными, и это оказалось ему по плечу, пишет Chess.com.

Со выиграл борьбу за то, кто будет играть армагеддон чёрными. Партия проходила под диктовку гроссмейстера из Узбекистана. На 18-м ходу он пожертвовал пешку, и уже через 11 ходов чёрные капитулировали.

Абдусатторов заявил, что его обрадовала победа чёрными в четвёртой партии. «Мне не верилось, что я смогу победить его, если он будет играть в свои привычные шахматы, потому что он — самый крепкий шахматист в мире», — сказал он.

В полуфинале узбекистанец встретился с Левоном Ароняном. Уже в первой партии он оставил ферзя под боем пешки, но на его взятие следовал мат. Его соперник разобрался в позиции и выиграл лёгкую фигуру, но впоследствии все же не выдержал накала борьбы.

Абдусатторов сказал после партии: «Я разыграл сомнительный вариант. Объективно моя позиция была проиграна, но за доской перед чёрными стояли слишком трудные задачи». Гроссмейстер из Узбекистана может гордиться такой партией в стиле Михаила Таля, отметили в Chess.com.

У Ароняна был перевес в ответной партии, но она завершилась вничью. В третьей партии Абдусатторов завершил мини-матч в свою пользу.

18-летний Абдусатторов уже побеждал Магнуса Карлсена в быстрых шахматах, став в 2021 году чемпионом мира по рапиду, и в классике, одержав верх в их первой классической партии.

Однако в финале Aimchess Rapid узбекистанец уступил со счётом 2,5:0,5. Первые два мини-матча выиграл норвежец, ему нужна была ничья в третьей партии, чтобы выиграть матч. Без двух пешек в ладейном окончании у него была проигранная позиция, но Абдусатторов не смог реализовать преимущество в победу, из-за чего не скрывал своё разочарование в ходе видеотрансляции.

Теперь узбекистанец снова сыграет с победителем пары Уэсли Со и Эдуардо Итуррисага в нижней сетке за выход в грандфинал, чтобы взять реванш у Карлсена.

Турнир комментируют шахматисты ташкентского клуба City Chess на YouTube.