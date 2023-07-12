14−16 июля в махалле «Намуна» в Алмазарском районе Ташкента пройдёт первый семейный фестиваль Mahalla Art Weekend, сообщили в Центре современного искусства.

Программа фестиваля:

14 июля с 19:30 — презентация творческого проекта Qizlar и публичная дискуссия;

15 июля с 19:30 — показ экспериментального кино молодых режиссёров Узбекистана;

16 июля с 18:00 — детские мастер-классы и портфолио-ревью.

«Ключевая идея — формирование содержательного диалога, культуры взаимного уважения, а также практик добрососедства между представителями сцены актуального искусства Узбекистана и жителями городских махаллей», — отметили в сообщении.

Центром фестиваля станет беседка чайханы на канале Калькауз в махалле «Намуна».

Мероприятие будет проходить на русском и узбекском языках. Вход свободный.

«Намуна» — одна из двух махаллей, в которых Фонд развития культуры и искусства Узбекистана планирует создать арт-резиденции. Дизайн-концепция творческих пространств разработана в партнёрстве с архитектурным бюро Studio KO (Марокко) с учётом мировых стандартов. Проект по созданию арт-резиденций реализуется в рамках работ по сохранению исторических махаллей столицы, их уникальности и культурно-исторического наследия.