На территории старого города Ташкента будут созданы две арт-резиденции, сообщил Фонд развития культуры и искусства. Проект реализуется в рамках работ по сохранению исторических махаллей столицы, их уникальности и культурно-исторического наследия.





Дизайн-концепция проекта будет разработана в партнёрстве с архитектурным бюро Studio KO (Марокко) с учётом мировых стандартов. Проект будет реализован при меценатской поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Для организации творческого пространства выбраны два объекта в Алмазарском районе.

Первая арт-резиденция разместится в махалле «Намуна» в медресе Маткаримбой, которое планируется отреставрировать с сохранением его традиционного архитектурного облика. Вторая — в махалле «Хаст Имам» в здании бывшего детского сада.

Арт-резиденции будут служить образовательной платформой Центра современного искусства и площадками для коллаборации между отечественными и международными представителями креативного класса, говорится в сообщении.