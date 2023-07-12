Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана пресекли в Ташкенте очередные попытки незаконной отправки граждан в США, сообщила пресс-служба департамента.

В ходе оперативного мероприятия в Чиланзарском районе при получении 30 тысяч долларов США был задержан Р. И. Он обещал Я. М. через своих знакомых отправить его на работу в США обходными путями через Мексику.

В другом случае ранее судимый за мошенничество и другие преступления Р. П. обещал помочь З. С. с выездом в США и оформлением визы через знакомых. За свою помощь он попросил 3500 долларов и 14 млн сумов. При получении 14 млн сумов он был задержан.

Возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 через 28 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса.

О попытках подобной отправки граждан Узбекистана в США сообщается регулярно.