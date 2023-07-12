Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) проанализировали влияние роста городов Узбекистана на окружающую среду, в том числе на уровень озеленения.

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В мире существуют разные модели городского развития, и города развиваются двумя основными способами — горизонтальное расширение или вертикальный рост. Кроме того, города могут расширяться по трём основным сценариям, согласно которым плотность населения может уменьшаться, оставаться неизменной и увеличиваться.

Первый и второй сценарии обычно представляют собой расширение города за счёт близлежащих территорий. По третьему сценарию город растёт по вертикали, при этом увеличивается плотность населения.

Вертикальный рост городов, согласно мировому опыту, подразумевает:

оптимизацию землепользования;

сокращение инвестиций в инфраструктуру;

сокращение времени на поездки внутри города;

ускорение обмена информацией и знаниями людей, собранных в одном месте;

поддержку более устойчивого городского развития.

В Узбекистане количество квартир и домов увеличилось на 6,6% в 2012—2016 годах, а в 2017—2021 годах рост составил 20,3% (в 3 раза больше, чем в предыдущие пять лет). В этот период больше всего домов было построено в Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской областях и Ташкенте.

Согласно анализу, в 2021—2022 годах самый высокий уровень вертикального роста наблюдался в Сардобинском, Джандарском, Пешкунском, Ходжаабадском, Сохском и Багдадском районах, а также в городах Навои, Джизак, Зарафшан, Бухара и Андижан.

В 77 районах и городах Узбекистана доля многоквартирных домов в общей площади домов, принятых в эксплуатацию, составила менее 30%. В Бозатауском, Кегейлийском, Караузякском, Бустанском, Янгиабадском, Тамдынском, Алтынсайском, Мирзаабадском, Сайхунабадском районах и городах Газган, Ширин и Ангрен вообще не наблюдался вертикальный рост, отметили в ИПМИ.

Наряду с положительными аспектами, вертикальный рост городов может создавать проблемы с точки зрения требований к инфраструктуре, воздействия на окружающую среду и пригодности для жизни.

Генеральный план большинства территорий Узбекистана до сих пор не разработан или не завершён. Даже в регионах с имеющимся генеральным планом отвод земель вопреки плану приводит к неравномерному строительству. В частности, в 2021 году установлено несоблюдение генерального плана в 814 случаях по стране.

В результате ускорения строительных работ уровень озеленения в 2022 году по сравнению с 2017 годом снизился в Ташкента на 26% — в Шайхантахурском районе, на 23% — в Яккасарайском районе, на 33% — в Алмазарском районе и на 18% — в Мирзо-Улугбекском районе. Такую же ситуацию можно наблюдать на примере других регионов. Например, в центральной части Бухары за пять лет уровень озеленения снизился на 37%.

В ИПМИ отметили положительное влияние зелёных площадей на здоровье человека. В исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, отмечается, что психологическое здоровье посетителей бульваров, общественных парков и других зелёных зон улучшается. В частности, установлено, что те, кто посещал эти места 3−4 раза в неделю, на 33% реже принимали лекарства для лечения психических заболеваний, на 36% реже принимали лекарства от кровяного давления и на 26% реже принимали лекарства от астмы, чем те, кто посещал их один раз или меньше.

Согласно отчёту, опубликованному Nature, проведение 2 часов в неделю на природе может помочь уменьшить тревогу или депрессию, снизить риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний.

Врачи также рекомендуют проводить больше времени на природе вместо приёма некоторых лекарств. В частности, в Новой Зеландии в 1998 году врачи прописали необходимое время пребывания в зелёных зонах, а в Японии в качестве экотерапии используют дыхание лесным воздухом.

Предложения ИПМИ

Эксперты института предлагают обновить и внедрить на практике минимальные нормы зелёных зон в расчёте на жителя на прилегающих к жилым домам территориях и в целом по городам.

Обязать застройщиков при строительстве многоквартирных домов и жилых комплексов соблюдать нормы по созданию зелёных зон.

Внедрить практику оценки уровня озеленения территорий в населённых пунктах на основе спутниковых снимков с целью мониторинга экологической устойчивости. Разработать индекс озеленения городов и населённых пунктов.

Глава Минэкологии Азиз Абдухакимов сообщал, что в рамках программы «Яшил макон» в Узбекистане за пять лет планируется ежегодно высаживать по 200 миллионов деревьев и кустарников (всего — 1,2 миллиарда), чтобы увеличить площадь зелёных насаждений до 30% (сейчас — 15%, 6,67 миллиона га). В Ташкенте этот показатель планировалось достичь в 2024 году.

«Газета.uz» ранее публиковала основные моменты из отчёта Всемирного банка «Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию в качестве двигателя устойчивого развития»: