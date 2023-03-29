Города Узбекистана могут стать драйвером экономического роста и улучшения качества жизни населения. Дмитрий Сиваев, специалист Всемирного банка по вопросам городского развития и один из авторов отчёта Всемирного банка «Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию в качестве двигателя устойчивого развития?», в колонке для «Газеты.uz» пишет о вызовах и возможностях, связанных с развитием городов страны.

В XXI веке города — это ключевые центры стремительно меняющейся мировой экономики. Рост городов и экономический рост — взаимосвязанные явления. Сегодня города становятся основными драйверами развития и вносят ощутимый вклад в ВВП своих стран. С целью эффективного использования огромного потенциала городов важно определить существующие проблемы их развития и принять срочные меры для их решения, чтобы не упустить возможности, которые несёт с собой рост городов.

Эффективная и устойчивая урбанизация и рост городов являются одними из важнейших условий развития Узбекистана. Это одна из многих областей, в которой Всемирный банк сотрудничает с правительством страны. В частности, наши исследования помогают объективно оценить существующие вызовы и возможности для развития городов Узбекистана и содержат рекомендации по их улучшению, основанные на международном опыте городского управления и планирования.

Летом 2022 года Всемирный банк выпустил отчёт «Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию в качестве двигателя устойчивого развития?» (PDF). Его подготовка осуществлялась в сотрудничестве с тогдашним Министерством экономического развития и сокращения бедности и хокимиятами ряда городов. В данном исследовании мы проанализировали тенденции городского развития в стране.

В нём были также определены проблемы, с которыми сталкиваются города страны, и обозначены направления, в которых предстоит дальнейшая работа по созданию конкурентоспособных городов, способных создавать востребованные товары и услуги, новые рабочие места, а также комфортные условия для жизни и работы граждан.

«Газета.uz» подробно цитировала вышеуказанный отчёт в одной из своих недавних статей, посвящённых проблемам, с которыми сталкиваются города Узбекистана в процессе своего роста. В данной публикации мы хотели бы продолжить обсуждение затронутой темы и уточнить некоторые моменты, которые в материале «Газеты.uz», по нашему мнению, были упрощены и обобщены для более лёгкого понимания аудиторией. Мы признательны изданию за возможность опубликовать наши разъяснения.

В этой колонке мы хотели бы сосредоточить внимание лишь на нескольких важных аспектах, затронутых в недавней статье «Газеты.uz», которые мы считаем важным уточнить и дополнить со ссылкой на соответствующие положения нашего отчёта.

Разработка новых генеральных планов важна, но развитие городов зависит и от других значимых факторов и решений

В отчёте «Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию в качестве двигателя устойчивого развития?» указывается, что по ряду причин на данном этапе урбанизация в Узбекистане не способствует должному повышению производительности экономики и качества жизни населения.

Было бы не совсем корректно утверждать, что низкая эффективность городских экономик Узбекистана связана только с разрастанием низкоплотной застройки. И тем более, что виной тому лишь устаревшие генеральные планы городов, на основании которых осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий.

То, что города Узбекистана растут вширь, а не вверх — действительно один из факторов, ограничивающих потенциал их развития. Однако данная проблема не является результатом исключительно устаревших генеральных планов. Есть и другие объяснения сложившейся ситуации.

Так, среди причин низкоплотной застройки, приводящей к разрастанию городов вширь, можно также назвать недостаточное развитие земельного рынка в стране, неэффективную систему управления земельными ресурсами, недостаточное предложение нового доступного жилья на рынке городской недвижимости, неприспособленность существующей системы городского планирования к реалиям рыночной экономики, а также ограниченные инвестиции в развитие городской инфраструктуры.

На результаты городского развития и экономический рост влияет не только рост городов вширь или вверх. Как отмечается в нашем отчёте, необходимо также учитывать макроэкономический и общий деловой климат в стране, факторы, затрудняющие мобильность населения, а также ограниченный потенциал местных органов власти осуществлять инвестиции в развитие городской инфраструктуры и меры по стимулированию роста экономики городов. Это сложный комплекс проблем, решение которых требует времени, соответствующих мер государственной политики и материальных ресурсов.

Давайте углубимся в вопросы городского планирования. Новые генеральные планы, конечно же, во многих случаях, необходимы для планирования развития городов в более устойчивом русле. Однако они смогут стать эффективным инструментом только в том случае, если будут соответствовать ряду объективных критериев.

В частности, генеральные планы должны иметь чёткое видение темпов и масштабов роста города в будущем. Они также должны учитывать текущие и возможные проблемы и вызовы, с которыми город может столкнуться в процессе своего роста в будущем, например, рост численности населения и количества транспортных средств, влияние климатических изменений и стихийных бедствий, которым подвержена соответствующая территория, потребление энергии и прочих ресурсов горожанами и городской экономикой и т. д.

Генеральные планы должны быть подкреплены инвестиционными программами по развитию городской инфраструктуры и наличием соответствующих муниципальных услуг, необходимых для реализации планов по развитию соответствующих территорий. Они должны быть поддержаны эффективной и прозрачной системой выдачи разрешений на строительство зданий и действенным надзором за соблюдением соответствующих государственных стандартов. В нашем отчёте мы показываем, что обновлённые генеральные планы последних лет, к сожалению, едва ли удовлетворяют вышеназванным критериям.

Без глубинной реформы системы городского планирования невозможно разрабатывать генеральные планы, которые будут принимать во внимание вышеназванные критерии. Для этого следует систематизировать процессы сбора пространственные данных о характеристиках населения, инфраструктуры, муниципальных услуг и городского пространства, необходимых для разработки генеральных планов. Также следует повысить прозрачность требований и ограничений по застройке и использованию конкретных земельных участков. Кроме того, необходимо повысить потенциал и уровень компетентности местных властей в вопросах планирования и управления городским хозяйством.

Низкий потенциал местных органов власти и недостаток ресурсов в их распоряжении ограничивает возможности городского развития

Стоит отдельно остановиться на роли городских и районных хокимиятов в вопросах развития городов. При прочтении статьи «Газеты.uz» может создаться впечатление, что администрации городов, упомянутых в отчёте Всемирного банка, не справляются с обязанностями по развитию соответствующих территорий. Однако это не совсем корректная интерпретация наших выводов.

В нашем отчёте на примерах городов Пскент и Ахангаран мы хотели показать, что в настоящее время хокимияты городов и районов не обладают достаточными ресурсами и инструментами для развития местной инфраструктуры и содействия росту экономик соответствующих территорий. Данная проблема является системной и применима к ситуации по всей стране, а не только в случае двух названных городов.

С одной стороны, государственные программы по развитию индустриальных зон могут стать двигателем местного развития. В то же время, если в рамках данных программ инвесторам не была предоставлена необходимая инфраструктура, то у местных органов власти зачастую нет необходимых ресурсов, чтобы исправить подобную ситуацию.

Другой пример, если город имеет туристический потенциал, как в случае с Пскентом (город расположен недалеко от Туябугузского водохранилища, также известном как Ташкентское море), при нынешней системе финансирования местных бюджетов в распоряжении властей соответствующих территорий нет ресурсов, достаточных для развития туристической индустрии, включая создание соответствующей инфраструктуры.

В нашем отчёте подчёркивается, что начавшаяся в 2018 году реформа системы государственного финансирования и стремление правительства предоставить больше ресурсов хокимиятам городов и регионов — это важный шаг, направленный на децентрализацию системы государственного управления и расширение самостоятельности местных властей в сфере развития территорий.

Однако пока существующая система государственного финансирования не позволяет местным властям прогнозировать свои будущие доходы, скажем, на несколько лет вперёд. Это значит, что им сложно планировать долгосрочные инвестиционные проекты по развитию городской инфраструктуры и местных экономик, требующие значительных капиталовложений. Корень проблемы в данном случае опять же находится на системном уровне, и винить отдельные хокимияты в неразвитости соответствующих территорий не совсем уместно.

Продолжение системных реформ в ключевых для городского развития сферах — критически важное условие процветания городов Узбекистана

В нашем отчёте мы открыто говорим о наличии целого ряда системных проблем, решение которых необходимо для процветания городов Узбекистана. В то же время важно признать и определённый прогресс, достигнутый правительством за последние годы в реформировании системы местного самоуправления и государственных финансов, расширении инвестиций в инфраструктуру городов и территорий, развития жилищного строительства и в других направлениях.

Следует отметить первые позитивные результаты земельной реформы в Узбекистане. Так, новое земельное законодательство закладывает фундамент для формирования рынка земли несельскохозяйственного назначения. Безусловно, ещё предстоит проделать серьёзную работу по дальнейшему развитию кадастровой системы, различных национальных и муниципальных информационных систем, регистрации имущественных прав на землю и строения, оценки стоимости земли, и в перспективе приватизации городских земель.

Вышеназванные успехи не повод останавливаться на достигнутом. На данном этапе важно продолжить осуществление соответствующих мер государственной политики. Например, в жилищной сфере программы строительства доступных многоквартирных домов и субсидии ставок по ипотечным кредитам расширили возможности для населения по его приобретению. На следующем этапе эти программы необходимо доработать, чтобы они способствовали общему повышению качества городской среды и жизни горожан, а также развитию рынка жилья, который мог бы удовлетворять потребности населения при меньшем участии государства.

В краткосрочном периоде можно добиться этих результатов, если найти возможность размещать новые жилые массивы в местах с лучшей транспортной доступностью до центров трудоустройства, школ, поликлиник и прочей социальной инфраструктуры. Оптимально, чтобы со временем это происходило в соответствии с положениями генеральных планов, подготовленных в соответствии с новой системой городского планирования.

В целом же важно обеспечить переход от отдельных государственных программ в жилищной сфере к реализации государственной жилищной стратегии, способствующей большей вовлечённости частного сектора и динамичным рыночным отношениям в данной сфере. Эти меры будут способствовать долгосрочному решению жилищной проблемы в городах.

Приоритетные направления для обеспечения эффективной и устойчивой урбанизации в Узбекистане

Урбанизация и рост городов — это уникальная возможность для развития экономики Узбекистана и повышения качества жизни населения, которую никак нельзя упускать. На сегодняшний день города страны не всегда могут в полной мере реализовать свой потенциал. Это связано с рядом вышеупомянутых проблем и вызовов как на местном уровне, так и в масштабах всей страны.

В нашем отчёте мы выделили три приоритетных направления работы для обеспечения эффективной и устойчивой урбанизации в Узбекистане и решения указанных проблем. Они включают в себя следующие рекомендации, которые могли бы быть рассмотрены властями страны:

Принятие национальной стратегии городского и территориального развития. В ней следует чётко сформулировать видение того, какими должны быть города страны, и меры государственной политики для достижения соответствующих целей их развития, а также указать государственные органы, ответственные за реализацию стратегии. Расширение прав и возможностей местных органов власти за счёт реализации долгосрочной программы, включающей в себя делегирование определённых полномочий правительства хокимиятам, передачу больших финансовых ресурсов местным властям, а также повышения уровня компетентности хокимиятов в области городского развития и планирования. Продолжение структурных реформ, имеющих критически важное значение для развития городов. Они включают реализацию земельной реформы, направленной на формирование эффективного рынка недвижимости и обеспечение надёжной защиты прав собственности на землю и недвижимость, а также модернизацию системы городского планирования и городского землепользования. Последняя включает в себя развитие рынка земли и разработку эффективных и прозрачных механизмов управления земельными ресурсами.

Вместо заключения

Отчёт Всемирного банка «Время пришло: Как Узбекистану использовать урбанизацию в качестве двигателя устойчивого развития?» содержит результаты анализа огромного массива аналитических, статистических, пространственных и прочих данных, а также разбор примеров и проблем развития отдельных городов. Для лучшего понимания содержания и выводов данной публикации, которые невозможно изложить в рамках одной колонки, мы приглашаем всех интересующихся урбанистическими процессами в стране уделить отчёту чуть больше личного времени и внимания.

Американский экономист Эдвард Глейзер сказал, что города — это величайшее изобретение человечества, делающие нас богаче, умнее, здоровее и счастливее. Всё это города, конечно же, способны сделать и для жителей Узбекистана. Властям многих стран удалось построить процветающие города и сделать их драйверами национальных экономик. Такая цель стоит и перед властями Узбекистана. Она заслуживает того, чтобы для её достижения были мобилизованы большие усилия и ресурсы в интересах людей, которые живут в этих городах сегодня и тех, которые будут жить в них завтра.