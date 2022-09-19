Ташкентский городской кенгаш народных депутатов утвердил генеральный план озеленения столицы на 2023−2027 годы. Решение об этом было принято 16 сентября.

В документе говорится, что в рамках проекта «Яшил макон» («Зелёное пространство») осенью 2021 года и весной 2020 года в городе было высажено 2,16 миллиона саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, созданы «образцовые улицы» с высадкой определенных видов деревьев, 8,2 км эко-улиц, «зелёные парки» на 42,3 га, «зелёные общественные парки» на 20,9 га и 10,9 км виноградников.

Для улучшения водоснабжения выкопаны 100 подземных колодцев, из которых 43 запущены, а по 57 ведётся установка насосов и электроснабжения.

«Несмотря на масштабные работы по озеленению и благоустройству в Ташкенте, встречаются случаи повреждения деревьев, погони за количеством, а не качеством в процессе посадки [деревьев]… Реализация долгосрочной стратегии озеленение города Ташкента, как и других крупных столиц, является требованием времени», — говорится в документе.

Решением утверждён состав рабочей группы по координации мероприятии, указанных в генплане. Группу возглавил первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Бахтиёр Рахмонов. Задачами рабочей группы станут:

изучение состояния систем орошения и полива;

анализ почвенно-климатических свойств городских территорий, числа, видов и расположения существующих деревьев;

определение уровня озеленения города;

определение свободных земельных площадей для посадки деревьев и кустарников;

определение прогнозов высадки деревьев и кустарников для реализации идеи «Город Ташкент — зелёное пространство»;

с учётом рельефа и почвенных условий местности подбор древесно-кустарниковых растений, пригодных для гравийных земель, устойчивых к засушливому климату и с глубокой корневой системой;

посадка только высокорастущих многолетних деревьев с плотной корой (дуб, ясень, чинара, акация, липа) вдоль центральных улиц Ташкента;

посадка дуба, каштана, софоры, акации, липы, богрянника, тюльпанового дерева вдоль улиц второго уровня, вокруг социальных объектов, «обеспечивающие умеренность фитосанитарных условий города», с низкой себестоимостью, адаптивных к местным условиям, отвечающим нормативным требованиям;

ежегодная посадка рассады сезонных цветов на центральных улицах города;

благоустройство берегов каналов и открытых водоёмов, протекающих по территории города, и создание аллей;

проведение своевременной систематической борьбы с заболеванием растений и насекомыми-вредителями.

В группу также войдут представители Госкомэкологии, Госкомлеса, Мининноваций, проектных институтов, Института ботаники Академии наук, Управления по карантину и защите растений, а также специалист частной компании Flowers Garden, которая ранее была связана с хокимом столицы Джахонгиром Артыкходжаевым.

В 2022—2024 годах планируется благоустроить, укрепить и озеленить берега каналов общей протяженностью 62 км и создать там аллеи.

Уровень озеленения площади столицы намечено довести до 30% к 2024 году (изначально это планировалось сделать к 2023 году).

В перечень деревьев, которые планируется высаживать на центральных улицах и аллеях, вошли все виду дуба, американский ясень, японская софора, конский каштан, чинары (с некоторые ограничениями) и крымская сосна.

Деревьями на улицах второго уровня определены багряник, азимина, виргинская хурма, бумажная бруссонетия, тополь без пуха.

На площадях и бульварах намечено высаживать все виды дуба, чинару (с некоторыми ограничениями), иву, абрикосовое дерево с мелкими плодами, джиду, краснолистную сливу, крымскую сосну, виргинский можжевельник, плакучую шелковицу, унаби, американский боярышник, можжевельник обыкновенный (верблюжий), тяньшанскую ель, голубую ель, мелколистную липа, шелковую акацию, богряник, тюльпановое дерево и берёзу.

В список кустарников вошли сирийская роза, гибискус, японская айва, сирень, индийская сирень, форзиция, спирея, бульдонеж, буксус, бересклет, падуболистная магония, казацкий можжевельник, вейгела, клематис и кавказский плющ.

На территории медицинских и учебных заведений, а также между многоквартирными домами запланирована высадка вишни, яблока, абрикоса, сливы, айвы, орехового дерева, хурмы, граната, черешни, всех видов можжевельников, ивы, дуба, богряника и тополя без пуха.

Документом также утверждён перечень саженцев деревьев и кустарников для посадки во всех 12 районах столицы на 2023−2027 годы с указанием адресов высадки. В 2023 году планируется высадить 75,4 тысячи деревьев и кустарников, в 2024 году — 77,6 тысячи, в 2025 году — 78,9 тысячи, в 2026 году — 79,32 тысячи, в 2027 году — 84,1 тысячи.

Дополнительно принят план посадки сезонных цветов организациями Главного управления благоустройства на 2023−2027 годы: