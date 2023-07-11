Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам привлечения иностранных инвестиций в страну во вторник подвёл итоги воскресных выборов, заявив, что «наш мудрый народ провёл очень крупное политическое мероприятие на высоком и достойном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«На выборах, прошедших на основе обновлённой Конституции, наши граждане проявили высокую организованность, свою политическую культуру и активность, что признало мировое сообщество», — цитирует президента его пресс-секретарь.

«Все мы дети древнего, красивого и неповторимого края под названием Узбекистан. Сегодняшняя жизнь, судьба и будущее представителей более 130 наций и народностей, проживающих на этой благословенной земле, едины», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Для всех нас интересы Родины и народа священы и являются высшей целью. Выражаю благодарность всем кандидатам, поставившим в приоритет во время процесса выборов эти великие идеи, важные для всех нас», — сказал президент.

Он выразил признательность и уважение всем соотечественникам, «принявшим активное участие в выборах, изъявившим свою волю, отчётливо продемонстрировавшим свои политическое сознание и правовую культуру, поддерживающих широкомасштабные демократические реформы».

«Я готов задействовать все свои знания и опыт, всю свою силу и энергию для оправдания оказанного нашим трудолюбивым, смелым и благородным народом высокого доверия и на этом пути готов отдать свою жизнь, если потребуется», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент также выразил благодарность Центральной избирательной комиссии за организацию выборов на высоком уровне, правоохранительным органам за обеспечение мира и порядка, а также местным и зарубежным наблюдателям и журналистам за объективную оценку и правдивое освещение процессов выборов.