Двое студентов, проходивших практику в одном из банков в Хорезме, признаны виновными в краже денег с чужой пластиковой карты, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Житель Хорезма обратился в правоохранительные органы с заявлением после того, как неизвестные сняли с его карты 75,7 млн сумов

В ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками отдела кибербезопасности УВД Сурхандарьинской области, стало известно, что практиканты оформили сим-карту на имя знакомого, обманули сотрудников банка и присвоили эти деньги.

После этого они обналичили деньги в банкоматах, расположенных в Термезе, спрятав лица за тёмными очками, масками и шапкой.

В качестве вещественных доказательств у молодых людей изъяли телефоны и банковские карты. Далее с участием понятых была подтверждена денежная сумма в размере 59,8 млн сумов, которую один из них передал своей матери.

Возбуждено уголовное дело, материалы были направлены в суд. Один из студентов приговорён к 2 годам 3 месяцам лишения свободы, другой — к 2 годам лишения свободы.