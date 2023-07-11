Браконьеры, застрелившие двух краснокнижных джейранов в Навбахорском районе Навоийской области, были задержаны 9 июля, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Тела животных (мать и детёныш) были обнаружены в багажнике автомобиля Niva, принадлежащего К. Ш. в ходе экологического рейда. Выяснилось, что он и ещё один житель Нарпайского района Самаркандской области К. Ф. незаконно охотитились на джейранов с использованием охотничьего ружья.
Размер нанесённого ущерба составил 33 млн сумов.
Автомобиль помещён на штрафстоянку, а охотничье ружье отправлено на хранение в УВД Навоийской области.
Ведётся сбор необходимых документов для передачи в прокуратуру.