Браконьеры, застрелившие двух краснокнижных джейранов в Навбахорском районе Навоийской области, были задержаны 9 июля, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Тела животных (мать и детёныш) были обнаружены в багажнике автомобиля Niva, принадлежащего К. Ш. в ходе экологического рейда. Выяснилось, что он и ещё один житель Нарпайского района Самаркандской области К. Ф. незаконно охотитились на джейранов с использованием охотничьего ружья.

Размер нанесённого ущерба составил 33 млн сумов.

Автомобиль помещён на штрафстоянку, а охотничье ружье отправлено на хранение в УВД Навоийской области.

Ведётся сбор необходимых документов для передачи в прокуратуру.