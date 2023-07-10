Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал принимать поздравления с победой на прошедших 9 июля досрочных выборах главы государства, сообщила его пресс-служба.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре поздравил Шавката Мирзиёева «с уверенной победой». Были обсуждены вопросы расширения узбекско-таджикских отношений и сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, аграрной и других приоритетных отраслях.

Вопросы расширения многоплановых отношений и продвижения совместных проектов Шавкат Мирзиёев обсудил также в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава Азербайджана поздравил президента с переизбранием, «пожелав мира, благополучия и процветания дружественному узбекскому народу». Стороны обсудили также подготовку предстоящей встречи на высшем уровне.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева «с убедительной победой». Он назвал итоги голосования «ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства».

В ходе беседы президент Казахстана подтвердил приверженность углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества.

Избранный президент Узбекистана принял поздравления также от председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который «пожелал благополучия и процветания братскому узбекскому народу».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре «тепло поздравил главу государства с уверенной победой на досрочных президентских выборах, отметив высокую явку на голосовании и широкую поддержку населением проводимых реформ в Новом Узбекистане».

«С глубоким удовлетворением отмечен достигнутый в последние годы высочайший уровень узбекско-турецких отношений углублённого стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Особое внимание в разговоре двух лидеров было уделено наращиванию объёма взаимной торговли, содействию реализации инвестиционных проектов и гуманитарных программ.