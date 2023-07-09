Работа миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за досрочными выборами президента Узбекистана основана на строгой методологии и имеет широкий охват и глубину изучения. Об этом в интервью журналистам на избирательном участке №518 в Ташкенте рассказала глава миссии Урсула Гацек, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Миссия состоит из 11 экспертов основной команды, базирующейся в Ташкенте. Ещё 24 долгосрочных наблюдателя размещены по всей стране и начали работу с 14 июня. Кроме того, страны-участники ОБСЕ направили 250 краткосрочных наблюдателей, которые прибыли за несколько дней до выборов и сейчас наблюдают за политическим процессом не только в столице, но таких в отдалённых местах, как Тахтакупырский район Каракалпакстана.

«У нас научно обоснованная методология [по оценке выборов]. Каждый член нашей команды заполняют очень сложную форму с 80 вопросами. У нас есть специальные электронные ручки, через которые мы получаем информацию из самых отдалённых районов в Узбекистане в режиме реального времени», — сказала она.





Урсула Гацек отметила, что члены миссии сегодня и завтра утром будут наблюдать за четырьмя основными процессами на выборах.

Во-первых, около 100 наблюдателей следили за подготовкой к выборам ещё до открытия избирательных участков. Около 100 заполненных форм по вопросам подготовки и открытия участков уже обрабатываются командой БДИПЧ в Ташкенте, которая занимается статистикой.

В течение дня планируется проведение 1000 наблюдений за самим процессом выборов, которые включают изучение процесса регистрации избирателей, в том числе биометрической, соблюдения тайны голосования, состояния избирательных урн и другое.

После 20:00 миссия будет наблюдать за процессом подсчёта голосов на 100 избирательных участках.

Финальная часть работы сегодня и завтра утром — наблюдение за табуляцией (сведение в таблицу и подсчёт голосов) в 14 окружных комиссиях (по числу регионов Узбекистана), где собираются и суммируются данные о голосах из избирательных участках, которые направляются в Центральную избирательную комиссию.

«Если я могу резюмировать нашу работу тремя словами — это строгая методология, широкий охват и глубина [изучения]», — сказала Урсула Гацек.

Представители государственных СМИ спросили главу миссии, довольна ли она процессом выборов.

«Это то, о чём меня спрашивают всё воскресное утро. Я понимаю, что вы не можете дождаться заключений. Но вы должны подождать до завтрашнего дня и вы получите информацию об этом», — ответила она.

Урсула Гацек не стала рассказывать детали беседы с президентом Шавкатом Мирзиёевым. По её словам, встреча, которая прошла 3 июля и длилась около 90 минут, прошла «очень открыто». По её словам, некоторые рекомендации ОБСЕ были внедрены в избирательный процесс, часть остаётся невыполненной, но организация продолжит давать рекомендации, в том числе они будут отражены в готовящемся отчёте о выборах.

В конце июня миссия БДИПЧ публиковала промежуточный отчёт по наблюдению за текущими выборами. В нём говорилось, что избирательная кампания проходит очень «сдержанно».