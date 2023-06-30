Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) опубликовала промежуточный отчёт по наблюдению за президентскими выборами в Узбекистане. В нём по традиции перечисляются как позитивные изменения в избирательном законодательстве и в стране в целом, так и недостатки, на которые, по мнению экспертов ОБСЕ, нужно обратить внимание.

Миссию возглавляет посол Уршула Гацек. Она состоит из 11 членов основной команды, базирующейся в Ташкенте, и 24 долгосрочных наблюдателей по всей стране. Члены миссии набраны из 25 государств-участников ОБСЕ. Для наблюдения за процедурами в день выборов от стран ОБСЕ должны прибыть 250 краткосрочных наблюдателей.

Авторы отчёта отмечают, что с принятием обновлённой Конституции «некоторые меры, направленные на обеспечение соблюдения определённых прав,. стали лучше». Власти Узбекистана приняли во внимание несколько предыдущих рекомендаций БДИПЧ.

«Недавние изменения в Конституции сняли сплошное ограничение права голоса с лиц, отбывающих тюремный срок за совершённые тяжкие и особо тяжкие преступления, и с лиц, признанных недееспособными. Отныне право голоса этих граждан может ограничиваться лишь решением суда», — отмечается в отчёте.

Кроме того, изменения в Избирательный кодекс расширили перечень дисквалифицирующих критериев в отношении членов избирательных комиссий.

В то же время в отношении некоторых долгосрочных рекомендаций ОБСЕ «работа ещё предстоит», говорится в документе. Это, в частности, касается «реализации фундаментальных свобод объединения, мирных собраний и выражения мнения, а также гражданского наблюдения за выборами и регистрации политических партий». В законодательстве также имеются пробелы и неоднозначные формулировки.

«Законодательство, регулирующее аспекты регистрации политических партий, ранее оценённое БДИПЧ как обременительное и позволяющее произвольное применение, остаётся неизменным. Регистрация независимых самовыдвиженцев в качестве кандидатов законом не предусмотрена», — отмечает миссия.

Со ссылкой на Центральную избирательную комиссию миссия сообщает, что «после выборов 2023 года власти намерены привести избирательное законодательство в соответствие с положениями Конституции, и рассмотрение предыдущих рекомендаций БДИПЧ станет частью этого процесса».

С 2016 года в стране продолжаются реформы, направленные на усиление участия женщин в общественной и политической жизни. Количество женщин в парламенте возросло до 48 из 150 мест. Тем не менее, женщины в целом остаются недостаточно представленными на политической арене, и гендерные стереотипы сохраняются. Только 2 из 27 министров правительства и 2 из 12 членов Высшего судейского совета — женщины. Все хокимы регионов — мужчины, говорится в отчёте.

Регистрация избирателей производится пассивным образом, на основании постоянного или временного места жительства. Для уточнения списков избирателей и оценки потребности в мобильном голосовании совершались подворовые обходы. Однако остаётся вопрос точности составленных списков, поскольку обычно в день выборов в дополнительные списки вносится большое количество избирателей, отмечает миссия.

По состоянию на 21 июня общее количество избирателей, заявленное ЦИК, составило около 22 миллионов.

Избирательная кампания, которая началась 7 июня и продлится до 7 июля, протекает сдержанно, «что является отражением отсутствия оппозиции действующему президенту», считают наблюдатели БДИПЧ. Агитационные мероприятия, по наблюдениям миссии, в основном были посвящены вопросам экономики, здравоохранения, образования, верховенства закона, а также совершенствованию законодательства в сфере экологии и управления водными ресурсами.

В ходе предвыборных мероприятий действующий президент объявил о намерении внедрить ряд мер, которые вскоре были закреплены президентскими указами, отмечает миссия (она приводит примеры — создание Национального агентства социальной защиты, снижение налогообложения в Каракалпакстане и другое).

В отчёте также говорится, что несмотря на предыдущие рекомендации БДИПЧ, законодательство не предусматривает возможности наблюдения за выборами со стороны гражданских наблюдателей. Наблюдение могут осуществлять только наблюдатели от международных организаций, политических партий, махаллинских комитетов, а также представители средств массовой информации.