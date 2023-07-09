К 11 часам на досрочных выборах президента Узбекистана проголосовало 6,463 миллиона человек, или 33,54% зарегистрированных избирателей (19,414 миллиона), сообщила Центральная избирательная комиссия.

Самая высокая явка на данный момент зафиксирована в Андижанской области — 39,37% и Джизакской области — 39,23%, самая низкая — в столице и Ташкентской области — 26,27% и 2,8% соответственно. В остальных регионах явка не ниже 30%.

Источник: ЦИК.

Поскольку, согласно Избирательному кодексу, выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие минимум 33% избирателей, то нынешние выборы признаны состоявшимися.

Сообщений о нарушении порядка голосования с избирательных участков на данный момент не поступало, заявили в ЦИК.

В ходе досрочного голосования с 28 июня по 5 июля проголосовало 815,3 тысячи человек, в том числе 180,7 тысячи за рубежом и 634,5 тысячи внутри страны.