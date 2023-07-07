Министерство внутренних дел Узбекистана 3 июля завершило тендер на поставку 7000 планшетов для инспекторов профилактики, патрульно-постовой и других служб. Об этом сообщается на портале государственных закупок, обратила внимание «Газета.uz».

По данным МВД, планшет будет применяться его подразделениями «для выведения на более высокий качественно-оперативный уровень работы» инспекторов профилактики правонарушений, патрульно-постовой службы и других служб (оформление административных протоколов, оперативное обращение к базе данных граждан, находящихся в розыске, и транспортных средств, находящихся в угоне, идентификация личности по базам лиц, находящихся в розыске, предоставление возможности доступа к базе данных МВД, отправка текстовых документов, фото- и видеоматериалов, звуковых файлов).

Основанием для закупки указано постановление правительства от 15 октября 2021 года, протокол совещания и указ президента от 16 мая 2022 года.

В техническом задании указаны минимальные характеристики планшета: на базе Android 9 или выше, включая актуальную версию, частота процессора — не менее 2 ГГц, не менее 8 ядер, встроенная память — не менее 64 Гб, оперативная память — минимум 4 ГБ, экран — минимум 8 дюймов, аккумулятор — 10 тысяч мАч, сканер опечатков пальцев, защита IP67, а также гарантийный срок 12 месяцев.

Изначально планировалось закупить 10 тысяч планшетов, потом их количество было снижено. Финансировать закупку будут за счёт бюджетных средств и внебюджетных средств МВД (поступления от штрафов и других источников).

Стартовая цена тендера была установлена в размере 53,7 млрд сумов. В конкурсе участвовали 9 компаний, 7 из них были дисквалифицированы из-за недостатков в представленных образцах планшетов (отсутствовал стилус, защита на сканере отпечатка пальца в виде шторки, сильное нагревание процессора, несоответствие разрешения экрана и другие).

Тендерная комиссия из двух оставшихся компаний победителем определила Start Group с предложенной суммой поставки в 3,61 млн евро, что на тот момент было эквивалентно 44,66 млрд сумов (цена планшета составит около 6,38 млн сумов).

Резервным победителем была выбрана компания Solution Trade, которая предложила 50,5 млрд сумов.

Из шести членов комиссии один не был согласен с итогами тендера.

Компания Start Group была зарегистрирована в Литве, занимается продажей защищённых ударопрочных планшетов разных моделей, а также спутниковых раций, промышленных принтеров и других товаров.

С 1 января 2023 года в Узбекистане должны были начать поэтапно внедрять систему «Е-патруль» и отказываться от практики доставления граждан в органы внутренних дел для установления личности. Это должно осуществляться через планшеты.