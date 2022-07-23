С 1 января следующего года в деятельность патрульно-постовой службы органов внутренних дел Узбекистана будет начато поэтапное внедрение системы «Е-патруль». Об этом говорится в постановлении правительства от 22 июля.

С этой даты в стране будет дан официальный старт отказу от практики доставления граждан в ОВД для установления личности. Это будет осуществляться через планшеты по отпечатку пальца или фотографии лица, которыми будут обеспечены сотрудники ППС. При этом весь процесс взаимодействия сотрудников ППС с гражданами должен будет фиксироваться на бодикамеры.

Постановлением утверждено положение об электронной идентификации граждан сотрудниками ППС в общественных местах. Документом перечислены случаи, когда сотрудники могут останавливать граждан и устанавливать их личность по документам или через систему «Е-патруль».

Основания могут быть следующими: при наличии оснований для подозрения гражданина в совершении преступления или правонарушения или нахождении в розыске, если сотрудник ППС полагает, что гражданин может обладать информацией о совершённом преступлении или правонарушении, либо если имеются другие законные основания для задержания гражданина.

При остановке сотрудник ППС, представившись и предъявив удостоверение, должен объяснить гражданину причины и основания его остановки.

Сотрудник при общении с гражданином должен соблюдать правила этического поведения и не позволять себе действия, которые могут быть восприняты как неуважение, в том числе не говорить по мобильному телефону. В то же время сотрудник должен «сохранять бдительность», быть спокойным и «готовым к любым неожиданным действиям».

Бодикамера должна быть включена с момента начала службы сотрудника и до её окончания. Её запрещено без разрешения снимать, выключать или препятствовать ведению аудио- и видеозаписи.

Записи с бодикамер должны храниться для преступлений пять лет, административных правонарушений и контрольно-проверочных мероприятий — один год, для других случаев, не содержащих признаки преступлений и правонарушений, — один месяц.

Доставление в ОВД граждан, у которых отсутствуют удостоверяющие личность документы, допускается в случаях, когда личность невозможно установить через планшет, при обнаружении лица, находящегося в розыске или пропавшего без вести, при сопротивлении гражданина в процессе установления личности, а также при задержании во время совершения правонарушения в общественном месте.

Постановлением предписано организовать учебные курсы для личного состава ППС по применению системы «Е-патруль», планшетов и бодикамер.

Расходы на приобретение необходимого оборудования и внедрение системы «Е-патруль» должны быть покрыты из внебюджетных источников Министерства внутренних дел.

С 1 июля 2018 года бодикамеры стали обязательными для сотрудников дорожно-патрульной службы. Водителям предоставлено право не предъявлять документы сотруднику, несущему службу без камеры.