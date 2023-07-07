Правоохранительные органы Кыргызстана задержали племянника президента по подозрению в коррупции, сообщает 24.kg.

В пресс-службе главы Кыргызстана Садыра Жапарова подтвердили, что задержанный — Улан Жапаров — является родственником президента.

«Относительно задержанного Улана Жапарова сообщаем, что он действительно является родственником главы государства. Он подозревается в участии в коррупционных схемах, связанных с вопросами на таможне», — написал пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев.

Султанбаев добавил, что президент Кыргызстана «лично потребовал принять все законные меры» в отношении подозреваемых и подчеркнул, что «в борьбе с коррупцией нет избирательности».

«Любой гражданин, несмотря на свои родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения, будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона», — отметил пресс-секретарь главы Кыргызстана.

В Первомайском районном суде Бишкека подтвердили, что Улан Жапаров взят под стражу до 26 июля.

По данным источников 24.kg, отец задержанного — Ракымжан Жапаров — приходится двоюродным братом Садыра Жапарова.