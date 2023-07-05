С 5 июля сервис такси Yandex Go заработал в Нукусе, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Доехать до любой точки в городе можно, скачав приложение и указав в нем точку назначения. Стоимость поездок начинается от 3500 сумов. Оплатить ее можно наличными.

«В Yandex Go сразу после заказа машины видны модель, номер автомобиля и время ожидания. Также у нас есть служба поддержки, с которой можно быстро связаться в приложении», — отметил региональный менеджер Yandex Go Мирзохид Салихов.

Yandex Go запустилось в Узбекистане в апреле 2018 года. Сервис уже работает в восьми городах: Ташкенте, Фергане, Маргилане, Намангане, Андижане, Самарканде, Коканде и Бухаре. У Yandex Go нет собственных водителей и машин. Сервис сотрудничает с местными перевозчиками.