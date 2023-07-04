Государственная комиссия по координации процессов приёма на учёбу в государственные высшие образовательные учреждения утвердила параметры приёма в вузы по направлениям образования и языкам обучения на 2023/2024 учебный год, сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Параметры приёма (полный список по ссылкам):

Параметры приёма в магистратуру выросли до 17128 человек, из них грант — 8938, контракт — 8190.

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Комиссия также утвердила целевые квоты в сфере здравоохранения, педагогики, ветеринарии и социального дела.

Кроме того, в разрезе регионов распределена дополнительная квота для девушек на 2000 мест (больше всего в Самаркандской и Ферганской областях).

Женщин со стажем по специальности не менее 5 лет примут в вузы по рекомендации. Для них выделено 500 мест на контрактной основе.

Также распределены 1000 грантовых мест в разрезе 38 зарубежных и частных вузов.

Для лиц с инвалидностью дополнительно выделяется квота приёма в вузы на 3803 места — 2% от общего количества приёма абитуриентов, для воспитанников из «Домов милосердия» — 1% (1903 места).