Государственная комиссия по координации процессов приёма на учёбу в государственные высшие образовательные учреждения утвердила параметры приёма в вузы по направлениям образования и языкам обучения на 2023/2024 учебный год, сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Параметры приёма (полный список по ссылкам):

на дневные отделения бакалавриата будут приняты 127259 студентов, из них на грантовой основе — 34930, контракт — 92329;

бакалавриата будут приняты из них на грантовой основе — 34930, контракт — 92329; на заочные — 49078 человек, из них обучение на узбекском — 42577, на русском — 6501;

из них обучение на узбекском — 42577, на русском — 6501; на вечерние — 11125, из них на узбекском — 9455, на русском — 1670;

из них на узбекском — 9455, на русском — 1670; на дистанционное обучение — 2825, из них на узбекском — 1995, на русском — 830.

Параметры приёма в магистратуру выросли до 17128 человек, из них грант — 8938, контракт — 8190.

Комиссия также утвердила целевые квоты в сфере здравоохранения, педагогики, ветеринарии и социального дела.

Кроме того, в разрезе регионов распределена дополнительная квота для девушек на 2000 мест (больше всего в Самаркандской и Ферганской областях).

Женщин со стажем по специальности не менее 5 лет примут в вузы по рекомендации. Для них выделено 500 мест на контрактной основе.

Также распределены 1000 грантовых мест в разрезе 38 зарубежных и частных вузов.

Для лиц с инвалидностью дополнительно выделяется квота приёма в вузы на 3803 места — 2% от общего количества приёма абитуриентов, для воспитанников из «Домов милосердия» — 1% (1903 места).