Женщины без высшего образования, имеющие трудовой стаж по специальности не менее пяти лет, смогут поступить в государственные вузы на контракт на основе рекомендации Государственного комитета по делам семьи и женщин. Эта рекомендация позволит женщине в случае нехватки баллов на вступительных экзаменах поступить на контракт по специальной квоте.

Порядок приёма утверждён постановлением правительства Узбекистана от 9 июня. Согласно документу, Комитет по делам семьи и женщин и Министерство высшего и среднего специального образования должны сформировать список женщин, окончивших колледж или техникум и не имеющих высшего образования, и обеспечивать его постоянное обновление.

Каждый год до 1 июня комитет и министерство должны разделить по государственным вузам 500 квотируемых мест для женщин с опытом работы по специальности не менее пяти лет — на платно-контрактной основе в областях образования, где мало представлен женский труд. Эти 500 квот утверждает государственная комиссия по приёму в образовательные учреждения, однако конкретный срок утверждения не указан.

Отметим, что в этом году квоты приёма в вузы до сих пор не объявлены Юрист Хушнудбек Худойбердиев написал 9 июня, что до подачи документов в вузы, начинающейся 15 июня, осталось 6 дней, а квоты до сих пор не анонсированы. Он высказывает опасения, успеют ли распределить квоты по языкам обучения, а также вузы, получившие финансовую независимость в этом году, должны будут самостоятельно определить квоты на платно-контрактное обучение.

Согласно постановлению, рекомендация Комитета по делам семьи и женщин, выдаваемая женщинам для поступления в вуз, действует три года.

Заявку на получение рекомендации нужно будет подавать по утверждённой форме в районный (городской) комитет по делам семьи и женщин с 1 мая до 1 июня. 14 июня подавшие заявления получат уведомления о получении или неполучении рекомендации. Основанием для отказа в рекомендации является несоответствие критериям.

Женщины, получившие рекомендации, проходят вступительные экзамены (тесты, творческий экзамен) для поступления в бакалавриат на общих основаниях.

В случае недостатка баллов по итогам экзаменов — но при этом наборе не менее 30% наивысшего возможного балла — женщины, имеющие рекомендацию, принимаются на платно-контрактной основе на основании распределённых по вузам 500 квот.