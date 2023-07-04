Начиная с 2023/2024 учебного года в Узбекистане отменяется предварительный этап отбора на основе письменного экзамена при приёме учащихся в академические лицеи. Об этом говорится в постановлении президента от 3 июля (ПП-200).

Кроме того, согласно документу, показатели приёма в колледжи и техникумы на основе государственного гранта будут увеличены в два раза.

Учебные программы лицеев, «обладающих высоким потенциалом», будут разрабатываться на основе международных программ International Advanced Levels и International Baccalaureate.

Кроме того, с нового учебного года внедряется практика защиты стартап-проектов и рационализаторских идей, соответствующих направлениям образования студентов вузов в качестве их выпускной квалификационной работы и магистерской диссертации.

Согласно документу, для студентов будет организовываться оплачиваемая краткосрочная целевая производственная практика на предприятиях отраслей экономики. Она будет финансироваться за счёт средств Фонда финансирования науки и поддержки инноваций.