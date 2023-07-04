На автодороге «Нурафшан — Ахангаран» в Ташкентской области 30 июня столкнулись автомобиль Damas и микроавтобус Istana, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Водитель Damas выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Два человека (1989 и 2000 года рождения) скончались в медучреждении, ещё 20 человек получили травмы.

Сообщается, что микроавтобус был переполнен пассажирами. Damas помят на 90%.

«Всем пациентам, пострадавшим в результате ДТП, оказана медицинская помощь. В настоящее время трое находятся в отделении хирургии, их состояние стабильное. Остальные пациенты отправлены в медучреждения по адресу проживания», — рассказал главврач городской центральной больницы Ахангарана Нусратилло Халиков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.