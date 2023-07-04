Управление внутренних дел Бухарской области прокомментировало танец девушки и парня рядом с архитектурным ансамблем «Пои Калян» в Бухаре. Пользователи социальных сетей осудили молодых людей за выбор места для танца.

По данным ведомства, видео было снято ещё в июле 2022 года. Жительница Гиждуванского района вместе со знакомым (оба 2004 г. р.), учащимся техникума в Самарканде, в 5:00 пришли к архитектурному ансамблю «Пои Калян» в исторической части Бухары и демонстрировали «непристойные действия».

Танец снял на телефон и распространил в интернете их знакомый, личность которого устанавливается. После его обнаружения «будет обеспечена неотвратимость наказания, предусмотренная законодательством», говорится в сообщении.

Управление координации деятельности органов внутренних дел Бухары оформило в отношении молодых людей административный протокол по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство).