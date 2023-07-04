Президент Шавкат Мирзиёев 30 июня подписал закон о ратификации Договора между Узбекистаном и Казахстаном о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы, заключённого в Ташкенте 22 декабря 2022 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации данного договора 28 марта.

Согласно договору, протяжённость демаркированной линии государственной границы составляет 2356 км 666 м. Она проведена на основе договоров о госгранице от 2001 и 2022 годов. Подписание договора, состоявшееся во время визита главы Казахстана в Ташкент, завершило процесс юридического оформления границы Узбекистана и Казахстана.

Подписание договора послужит делу мира и безопасности в регионе, отметил тогда Шавкат Мирзиёев. «Наша граница всегда была и остаётся границей дружбы и добрососедства», — подчеркнул он.

Сайт Zakon.kz писал, что переговоры по демаркации велись с 2003 года. Полевые работы по установке пограничных знаков на местности продолжались с 2004 по 2021 годы. Всего состоялось 100 заседаний совместной демаркационной комиссии и 34 встречи совместной демаркационной рабочей группы. Граница стала длиннее на 5 км из-за изменения русла реки.

Согласно договору, на линии границы установлен 1301 пограничный знак, из них 1052 знака из одного пограничного столба установлено на линии сухопутной границы; 127 знаков из двух столбов — по берегам пограничных рек, каналов и дорог; 122 знака из трёх пограничных столбов — в местах слияния внутренних и пограничных рек, каналов и дорог, а также в местах смены водной и сухопутной линии границы.

Стороны договорились каждые 10 лет проводить совместную проверку обозначения линии границы. Для этого будут создаваться совместные комиссии.