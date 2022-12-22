По итогам узбекско-казахстанского саммита состоялась церемония подписания двусторонними документами, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали исторические документы — Договор о союзнических отношениях и Договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.

Как отметил ранее Шавкат Мирзиёев, Договор о союзничестве «отвечает исконным интересам обоих братских народов и знаменует собой новый этап в истории узбекско-казахстанских отношений. Союзничество — это самый высокий и доверительный уровень межгосударственного партнёрства. Тем самым мы подтвердили, что намерены строить общее будущее».





«Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о демаркации границы, президент подчеркнул, что договор о ней послужит делу мира и безопасности в регионе. «Наша граница всегда была и остаётся границей дружбы и добрососедства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах», — подчеркнул президент Казахстана.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств, крупных компаний двух стран подписаны 15 документов, предусматривающих наращивание многопланового сотрудничества.

В их числе — соглашения о создании Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования, а также протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.





Приняты меморандумы в сфере стратегических реформ, развития электронной торговли, лесного хозяйства, государственной службы, «дорожные карты» по расширению сотрудничества между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылор­динской, Джизакской и Туркестан­ской областями, а также соглашения о реализации проектов в области энергетики, химической промышленности, транспорта и логистики.

В рамках визита также подписаны торговые контракты и инвестиционные договоры на сумму 8 млрд долларов.