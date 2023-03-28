Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 марта подписал закон о ратификации Договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, сообщается на сайте главы Казахстана.

Как пишет Zakon.kz, соглашение предусматривает, что граница между двумя странами стала длиннее на 5 км из-за изменения русла реки.

«Нас с Узбекистаном, не буду говорить разъединяет, нас объединяет две реки — Сырдарья и Келес. Меняется русло, меняются наносные островки. Граница традиционно проводится по формату реки. 2356 км 666 м протяжённость сейчас границы. И она стала на 5 км длиннее», — отмечал замглавы МИД Казахстана Роман Василенко

Процесс юридического оформления границы Узбекистана и Казахстана был завершён подписанием 22 декабря 2022 года в Ташкенте президентами двух стран договора о демаркации границы. Она проведена на основе договоров о госгранице от 2001 и 2022 годов.

Договор о демаркации послужит делу мира и безопасности в регионе, отметил тогда президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. «Наша граница всегда была и остаётся границей дружбы и добрососедства», — подчеркнул он.

По данным Zakon.kz, переговоры по демаркации начались в 2003 году. Полевые работы по установке пограничных знаков на местности продолжались с 2004 по 2021 годы.

За прошедшие 19 лет состоялось 100 заседаний совместной демаркационной комиссии и 34 встречи совместной демаркационной рабочей группы. На линии границы установлен 1301 пограничный знак.

Итоги демаркации отражены в документах объёмом более 8000 страниц, которые являются неотъемлемой частью договора и оформлены в качестве приложений к нему.