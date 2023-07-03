С 4:00 3 июля в Термезе в связи с метеоусловиями началась пыльная буря, сообщил Узгидромет.

По данным с автоматической станции мониторинга загрязнения воздуха, содержание мелкодисперсных частиц РМ10 в воздухе составило 719 мкг/м3, что превышает норму предельно допустимой концентрации в 1,5 раза. Скорость ветра — 11 м/с.

В 5:00 показатель РМ10 вырос до 1600 мкг/м3 (в 3,2 раза выше нормы), в 6:00 — 2420 мкг/м3 (4,8 раза), в 7:00 — 2820 мкг/м3 (5,6 раза), в 8:00 — 4025 мкг/м3 (8 раз), в 9:00 — 7363 мкг/м3 (14,7 раза). С уменьшением скорости ветра в воздухе наблюдалась пыльная мгла.

В 10:00 содержание частиц РМ10 снизилось до 6065 мкг/м3, что в 12 раз выше нормы предельно допустимой концентрации.