С недавних пор на перекрёстках и возле пешеходных переходов в Ташкенте можно видеть натянутые жёлтые и красно-белые оградительные ленты. Такие ленты обычно используются для ограждения мест преступлений и участков, где ведутся строительные работы.

Судя по всему, это призвано заставить пешеходов переходить улицу там, где положено. Наверное, инициаторы посчитали это лучшим решением. Насколько это решение верное — большой вопрос. Однозначно можно сказать, что оно недолговечное — ленты во многих местах уже порвались или растянулись.

Благодаря этим лентам, и так очень опасные улицы столицы Узбекистана стали выглядеть ещё опаснее. Их применение может вписываться в общие подходы к обеспечению безопасности движения в стране (где приоритет отдаётся автомобилям), но то, что подходы надо менять, — это очевидно.

Чего на самом деле не хватает в этих местах? Сужения проезжей части. Перенастройки светофоров. Широких островков безопасности. Светофоров там, где их нет. Но не «театра безопасности».

Фото



