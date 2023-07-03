С недавних пор на перекрёстках и возле пешеходных переходов в Ташкенте можно видеть натянутые жёлтые и красно-белые оградительные ленты. Такие ленты обычно используются для ограждения мест преступлений и участков, где ведутся строительные работы.

Судя по всему, это призвано заставить пешеходов переходить улицу там, где положено. Наверное, инициаторы посчитали это лучшим решением. Насколько это решение верное — большой вопрос. Однозначно можно сказать, что оно недолговечное — ленты во многих местах уже порвались или растянулись.

Благодаря этим лентам, и так очень опасные улицы столицы Узбекистана стали выглядеть ещё опаснее. Их применение может вписываться в общие подходы к обеспечению безопасности движения в стране (где приоритет отдаётся автомобилям), но то, что подходы надо менять, — это очевидно.

Чего на самом деле не хватает в этих местах? Сужения проезжей части. Перенастройки светофоров. Широких островков безопасности. Светофоров там, где их нет. Но не «театра безопасности».

Фото

бдд, фото, урбанистика, театр безопасности

бдд, фото, урбанистика, театр безопасности

бдд, фото, урбанистика, театр безопасности

бдд, фото, урбанистика, театр безопасности

бдд, фото, урбанистика, театр безопасности