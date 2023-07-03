Новая Зеландия первой в мире запретила использовать в супермаркетах любые пластиковые пакеты — даже тонкие для упаковки овощей и фруктов, сообщает BBC.

Решение, ставшее частью правительственной кампании против одноразового пластика, вступило в силу 1 июля.

«Новая Зеландия производит слишком много пластиковых отходов», — сказала заместитель министра окружающей среды Рэйчел Брукинг.

В 2019 году в магазинах Новой Зеландии уже ввели запрет на более плотные пластиковые пакеты, что позволило сохранить более миллиарда таких пакетов.

Ожидается, что новая мера позволит избежать использования 150 миллионов тонких пакетов в год, а покупатели приобретут многоразовые пакеты для фруктов и овощей.