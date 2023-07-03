В воскресенье на северные районы страны осуществилось вторжение относительно прохладной воздушной массы с районов Казахстана, сообщил Узгидромет. По Каракалпакстану и Хорезмской области температура воздуха понизилась до +31…+32 градусов.

В понедельник прохладный воздух уже начал распространяться на всю территорию республики. Дневная температура воздуха понизится до +33…+36 градусов, по югу — до +40. Такой температурный фон, близкий к нормальным значениям, сохранится до конца рабочей недели.

3−7 июля в отдельных предгорных и горных районах, а также к вечеру 4 июля местами по областям Ферганской долины возможен кратковременный дождь с грозой.

Местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, 3−4 июля по крайнему югу возможны порывы до 20−22 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточного направления 3−8 м/с, временами возможно усиление до 10−12 м/с. Температура воздуха будет в пределах +34…+36 градусов.