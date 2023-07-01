Автомобильный завод в Асаке временно приостанавливает работу по причине плановой модернизации, сообщила пресс-служба UzAuto Motors.

Компания в сотрудничестве со 170 специалистами из Южной Кореи и других стран запускает плановую модернизацию производственных линий завода для увеличения производственных мощностей и обеспечения стабильного производства, говорится в сообщении.

В рамках модернизации в прессовом цехе будет запущена новая роботизированная система FANUC (Япония). Масштабная модернизация в покрасочном цехе включит в себя замену конвейерных рельсов, сервисное обслуживание роботизированной системы и тестирования всех систем процесса покраски.

Работы будут проведены на двух производственных линиях сборочного цеха, что позволит довести скорость производства до 35 автомобилей в час на первой линии и до 30 — на второй.

Модернизация позвонит увеличить годовой объем производства всех моделей автомобилей, заявили в компании. В частности, с модернизацией второй линии годовой объём производства Chevrolet Cobalt вырастет на 30 тысяч единиц. В 2022 году компания произвела свыше 101,6 тысячи автомобилей этой модели.

«Работы является запланированными и на график поставки автомобилей потребителям не влияют», — отметили в компании.