30 июня, в День молодёжи, жители и гости столицы в возрасте 14−30 лет смогут воспользоваться бесплатным проездом в автобусах. Об этом сообщил хокимият Ташкента.

Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что бесплатный проезд в этот день предусмотрен протоколом заседания правительства от 1 июня. Как будет определяться возраст пассажиров, не уточняется.

День молодёжи Узбекистана отмечается 30 июня с 2018 года. В этот день в 2017 году Общественное движение молодёжи «Камолот» было преобразовано в Союз молодёжи. Выступая на съезде движения, президент Шавкат Мирзиёев предложил ежегодно отмечать День молодёжи.

30 июня 2020 года президент подписал указ о создании Агентства по делам молодёжи в качестве органа государственного управления по реализации государственной молодёжной политики,

В конце 2022 года при пересмотре структуры Кабинета министров было создано Министерство молодёжной политики и спорта, и Агентство по делам молодёжи стало частью этого министерства.