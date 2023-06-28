Вечером 27 июня российская армия обстреляла ракетами центр украинского города Краматорска в Донецкой области. От попадания снаряда в здание кафе погибли девять человек, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Среди погибших три несовершеннолетних девочки-подростка, одной из них было 17 и двоим 14 лет.





Ранения различной степени тяжести получили 60 жителей, в том числе восьмимесячный младенец. Разбор завалов до сих пор продолжается.

Всего по городу было нанесено два удара ракетами «Искандер», уточнил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Кроме того, был обстрелян частный сектор села Беленькое. Там в результате атаки получили ранения четыре человека.