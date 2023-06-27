В начале июля в мессенджере Telegram станет доступна функция Stories. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров.

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов о новых функциях, которые мы получаем, связаны со Stories», — написал Дуров.

Формат планируется запустить «в стиле Telegram». Он будет отличаться:

конфиденциальностью — Stories можно будет делать открытыми для всех пользователей, только контактов, нескольких выбранных контактов или близких друзей;

— Stories можно будет делать открытыми для всех пользователей, только контактов, нескольких выбранных контактов или близких друзей; компактным интерфейсом — Stories будут публиковаться в верхней части списка чатов;

— Stories будут публиковаться в верхней части списка чатов; гибкостью — Stories, опубликованные другими контактами, можно будет скрывать из списка;

— Stories, опубликованные другими контактами, можно будет скрывать из списка; подписями — помимо инструментов для редактирования фото и видео, в Stories будут доступны подписи, ссылки и отметки других людей;

— помимо инструментов для редактирования фото и видео, в Stories будут доступны подписи, ссылки и отметки других людей; поддержкой двойной камеры — в Stories можно будет публиковать фото и видео, снятые одновременно основной и фронтальной камерами;

— в Stories можно будет публиковать фото и видео, снятые одновременно основной и фронтальной камерами; сроком действия — Stories можно будет отображать в течение 6, 12, 24 или 48 часов. Их также можно будет сохранить на странице своего профиля.

Приложение также планирует запустить возможность репостить сообщения из каналов в Stories. «Стать вирусным в Telegram станет намного проще», — отметил Дуров.