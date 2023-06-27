В начале июля в мессенджере Telegram станет доступна функция Stories. Об этом сообщил основатель приложения Павел Дуров.
«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов о новых функциях, которые мы получаем, связаны со Stories», — написал Дуров.
Формат планируется запустить «в стиле Telegram». Он будет отличаться:
- конфиденциальностью — Stories можно будет делать открытыми для всех пользователей, только контактов, нескольких выбранных контактов или близких друзей;
- компактным интерфейсом — Stories будут публиковаться в верхней части списка чатов;
- гибкостью — Stories, опубликованные другими контактами, можно будет скрывать из списка;
- подписями — помимо инструментов для редактирования фото и видео, в Stories будут доступны подписи, ссылки и отметки других людей;
- поддержкой двойной камеры — в Stories можно будет публиковать фото и видео, снятые одновременно основной и фронтальной камерами;
- сроком действия — Stories можно будет отображать в течение 6, 12, 24 или 48 часов. Их также можно будет сохранить на странице своего профиля.
Приложение также планирует запустить возможность репостить сообщения из каналов в Stories. «Стать вирусным в Telegram станет намного проще», — отметил Дуров.