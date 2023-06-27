В Джизакскую областную инфекционную больницу 25−26 июня были госпитализированы 57 человек с подозрением на пищевое отравление, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что они питались в одной из столовых в Джизаке и обратились за помощью в медучреждение с жалобой на ухудшение самочувствия и повышенную температуру. Всем поставлен диагноз «Острая диарея».

После лечения 11 человек выписали, ещё 46 остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники прокуратуры Джизака осмотрели место общепита, взяли соответствующие пробы продуктов питания и назначили медицинское освидетельствование всех заболевших.

Ведётся предварительное следствие.