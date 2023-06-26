Россия рассматривает сценарий теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. С таким заявлением несколько дней назад выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Обращение Зеленского опубликовано менее чем через месяц после взрыва на Каховской ГЭС в оккупированной Россией части Херсонской области. Плотина станции была разрушена в ночь на 6 июня, вода затопила десятки сел и городов, включая Херсон. Украина и Россия обвинили друг друга в разрушении дамбы. Спутниковые снимки показывают, что водохранилище, которое ранее содержало 18 кубических километров воды, фактически полностью высохло.

Что нужно знать о Запорожской АЭС

Украина в значительной степени зависит от атомной энергетики: около половины потребляемой ею электроэнергии вырабатываются 15 ядерными реакторами на четырёх АЭС в стране.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре, который с марта прошлого года находится под контролем российской армией.

До полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Запорожская АЭС производила пятую часть электроэнергии, необходимой Украине.

На заводе продолжает работать украинский персонал, но объект охраняют российские войска.

Территория АЭС неоднократно обстреливалась с начала вторжения. Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.

Что известно о предполагаемом теракте

«В [украинскую] разведку поступила информация о том, что Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС — теракт с выбросом радиации», — сказал Зеленский. Российские военные, по его словам, «подготовили все для этого».

Глава Украины не уточнил, какие именно доказательства получили украинские спецслужбы, но отметил, что Киев делится всей доступной информацией с партнёрами: «Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупреждён, а значит мир может и должен действовать».

«К сожалению, уже не раз мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, кого она поразит, определяется только направлением ветра», — добавил Зеленский.

Слова Зеленского прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины «очередной ложью».

«Только что была МАГАТЭ на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели, что хотели видеть… Все остальное — ложь», — сказал Песков.

Позже руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, включая пруд-охладитель. В интервью британским СМИ 25 июня он сообщил, что «план теракта на ЗАЭС полностью разработан и утверждён».

«Никогда ситуация не была такой серьёзной, как сейчас», — подчеркнул Буданов. По его мнению, Россия может совершить теракт на ЗАЭС, чтобы остановить продвижение украинской армии на левом берегу Днепра.

В МВД Украины сообщили, что уже развернули штабы и проведут учения на случай теракта на ЗАЭС.

Что говорит МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси последний раз посещала Запорожскую АЭС 15 июня. Эксперты оценили ситуацию на станции после разрушения Каховской ГЭС — водохранилище снабжало ЗАЭС водой для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

В отчёте МАГАТЭ от 21 июня говорится, что в течение последних двух недель Запорожская АЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из резервов сбросного канала близлежащей Запорожской теплоэлектростанции (ЗТЭЦ).

«Предполагается, что вода в этом канале будет обеспечивать охлаждение в течение многих недель», — говорится в заявлении международного агентства.

МАГАТЭ подтвердило, что ему известно о размещении мин за периметром станции, а также о том, что мины есть в определённых местах на территории АЭС. При этом во время визита Гросси мин на объекте обнаружено не было, отмечается в заявлении.

«Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС крайне нестабильна», — подчеркнули в МАГАТЭ. — «Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьёзные трудности для этой крупной атомной электростанции. Сейчас как никогда все стороны должны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, призванные предотвратить ядерную аварию».