Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев на предвыборной встрече в Кашкадарьинской области в пятницу назвал узбекистацев, работающих за рубежом, «настоящими героями». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Он сказал, что за границей сейчас работают около 2 миллионов соотечественников и обучаются 150 тысяч молодых людей.

«Нелегко зарабатывать в чужой стране, сталкиваясь с разными трудностями, честным трудом. Будет правильно, если мы назовём наших людей, работающих в таких условиях за рубежом, настоящими героями. Мы должны сказать спасибо соотечественникам, набирающимся опыта и навыков за границей», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он также обозначил планы по поддержке узбекистанцев, находящихся за рубежом. Среди них — проведение выставок ремесленников и гончаров, празднование Навруза и Дня независимости.

Планируется организация специальных поездок соотечественников по Узбекистану, в частности, в города Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз, с разработкой льготных пакетов. Для этого общественному фонду «Ватандошлар» предлагается выделить 300 млрд сумов.

Полномочия этого фонда также будут расширены, отметил кандидат в президенты. Он перечислил и другие предложения по поддержке соотечественников.

Преференции

Для узбекистанцев, которые заинтересованы в работе и осуществлении предпринимательской деятельности на родине, предлагается

увеличить срок въездной визы с 1 года до 3 лет, снизить госпошлину в 3 раза (сейчас — до 250 долларов);

отменить требование лицензии на работу, создать возможности для пользования всеми правами;

упрощение порядка постоянного проживания;

внедрение «удостоверения соотечественника», дающего право на равных условиях приобретать недвижимость и пользоваться услугами образования, медицины и госуслугами.

Материальная и правовая помощь

В предвыборной программе кандидата говорится о расширении возможностей для получения материальной помощи всем узбекистанцам, оказавшимся в трудном положении за рубежом, в том числе покрытие расходов на временное проживание, восстановление документов и возвращение домой.

Семьям скончавшихся за рубежом граждан предлагается, помимо покрытия государством расходов на отправку тела в Узбекистан, оказывать поддержку, в том числе по обучению детей.

«Для защиты прав сограждан, работающих за рубежом, будет налажена система покрытия расходов на привлечение адвоката и оказания правовой помощи», — пообещал Шавкат Мирзиёев.

Для узбекистанцев, нашедших высокооплачиваемую работу в США, Канаде, Великобритании, Японии и странах Европы, предлагается полностью покрывать стоимость билета и рабочей визы.

Намечено отменить сбор за постановку на постоянный консульский учёт и упростить условия постановки на учёт.

Планируется расширить страхование здоровья и жизни, с выделением субсидий на покрытие страховых расходов гражданам, включённым в социальный реестр и «тетради» (железную, женскую и молодёжную).

В Германии, Японии, ОАЭ и других странах, в том числе в крупных городах России, предложено открыть центры правовой, материальной и социальной помощи (сейчас они есть в Москве (Россия), а также в Южной Корее, Казахстане и Турции).

Кроме того, в посольствах и министерствах иностранных дел, занятости и сокращения бедности, а также внутренних дел намечено открыть круглосуточно работающие call-центры.

«В целом, на мероприятия по работе с соотечественниками за рубежом, социальную, правовую и материальную поддержку гражданам, уехавших для работы и учёбы за границу, в следующих годах будет выделено 200 млн долларов», — заявил Шавкат Мирзиёев.