Добавлен один автобусный рейс из Ташкента в Бостанлыкский район Ташкентской области, он будет отходить в 10:00, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Кроме того, добавлены ещё два обратных рейса — в 14:00 и 18:00.

Таким образом, теперь автобусы ежедневно выезжают от станции метро «Машинасозлар» в Ташкенте в 7:00, 10:00, 13:00 часов и 18:00 часов. Из Чарвака автобусы выезжают в 6:00, 11:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часов.

Напомним, проезда составляет 15 тысяч сумов. Протяжённость маршрута — 75 км, время в дороге — 1 час 10 минут.