Систему дифференцированной оплаты парковок планируется ввести в Алматы этой осенью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на заявление акима города Ерболата Дасаева.

«Систему дифференцированной оплаты мы как хотели ввести: в центре — дороже, как во всем мире, а двигаясь к новым районам, по мере удаления от центра, ставка будет ниже. Поэтому дифференцированный тариф мы будем вводить этой осенью. Надеюсь, в сентябре эту работу закончим и предложим на рассмотрение маслихата, чтобы они нас поддержали», — сказал Дасаев.

Он также рассказал, что администрация города в этом году представит концепцию единого парковочного пространства Алматы. Она должна будет охватить все восемь районов города. Чтобы решить проблему нехватки парковочных мест, власти хотят легализовать парковки вдоль улиц.

«Кто живёт в Алматы, могут заметить, что вдоль улиц есть места постоянного ежедневного накопления. То есть паркуется машина, но это не является паркингом. Город хочет их легализовать. Провести соответствующую необходимую инфраструктуру», — отметил Дасаев.

Средства от платных парковок будут распределяться по бюджетам районов на развитие в них инфраструктуры. Всего, по словам главы Алматы, в городе ежедневно находится до 800 тысяч машин.

Кроме того, акимат Алматы рассматривает план по созданию механических парковок в городе. «Это парковки во дворах, где мало пространства, но новые технологии позволяют в среднем собрать от 12 до 16 машин. За счёт этого мы очистим проезды дорог», — добавил Дасаев.