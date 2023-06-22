19 июня вечером на автодороге «Ташкент-Кибрай-Май» в Кибрайском районе Ташкентской области автомобиль «ВАЗ-2106» сбил трёх детей. Информацию об этом, которая появилась в социальных сетях, подтвердила пресс-служба ГУВД области.

По данным ведомства, за рулём в состоянии опьянения был 32-летний С. Ж. Он наехал на мальчиков, которые шли по левой стороне дороги. В результате 14-летний подросток скончался, двое других были госпитализированы с разными телесными повреждениями.

По факту происшествия ведутся следственные действия, говорится в сообщении.