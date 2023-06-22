Узбекистан намерен изучить опыт Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) по засеву облаков для искусственного вызова дождей, сообщил в своём Telegram-канале министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов.

В ходе визита в ОАЭ глава МИДа встретился с президентом Всемирной метеорологической организации, генеральным директором Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллой Аль Мандусом.

«Проинформированы о передовых технологиях и новых методологиях, разработанных в ОАЭ, включая засев облаков, и обсудили перспективы внедрения их опыта в Узбекистане, особенно в регионе Приаралья», — написал он.

Бахтиёр Саидов также провёл встречу с министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мариам Альмхейри. «Мы уделили особое внимание объединению наших усилий в сферах нехватки воды, опреснения воды, защиты биоразнообразия, облесения, а также внедрению передового опыта ОАЭ в данных областях в Узбекистане», — сообщил глава МИД Узбекистана.





Засев облаков — процесс искусственной модификации погоды для увеличения количества осадков в засушливых регионах. В 1990 году в ОАЭ стартовала исследовательская программа по увеличению осадков (UAEREP), предусматривающая этот метод.

Облака засеивают с самолётов природными солями типа хлорида калия и хлорида натрия, которые притягивают к себе частицы воды, они соединяются друг с другом и становятся тяжелее, затем выпадают осадки.