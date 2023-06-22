В результате сильного взрыва в центре Парижа пострадали по меньшей мере 37 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает BBC.
Инцидент произошёл в здании Парижской американской академии в пятом округе французской столицы. После взрыва обрушился фасад пострадавшего здания, а огонь распространился на близлежащие дома.
https://twitter.com/CitizenFreePres/status/1671549359580909568
Заместитель мэра города Эдуард Сивел заявил, что причиной пожара стал взрыв газа. Очевидцы также рассказали, что перед взрывом почувствовали сильный запах газа.
Городские власти пока не подтвердили причину взрыва.
В тушении пожара участвовали примерно 70 пожарных машин и более 250 спасателей. Глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что не исключает того, что под завалами могут найти погибших.