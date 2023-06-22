В результате сильного взрыва в центре Парижа пострадали по меньшей мере 37 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает BBC.

Инцидент произошёл в здании Парижской американской академии в пятом округе французской столицы. После взрыва обрушился фасад пострадавшего здания, а огонь распространился на близлежащие дома.

Заместитель мэра города Эдуард Сивел заявил, что причиной пожара стал взрыв газа. Очевидцы также рассказали, что перед взрывом почувствовали сильный запах газа.

Городские власти пока не подтвердили причину взрыва.

В тушении пожара участвовали примерно 70 пожарных машин и более 250 спасателей. Глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что не исключает того, что под завалами могут найти погибших.