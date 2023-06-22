Нодиржон Жонузокович Холбутаев назначен заведующим Департаментом по развитию государственного языка Кабинета министров Узбекистана, сообщило УзА.

Нодиржон Холбутаев родился в 1976 году в Самаркандской области. Публикует стихотворения под псевдонимом Нодир Жонузок. Работал главным редактором журнала «Ёшлик». В 2018 году был назначен заместителем председателя Союза писателей по вопросам работы с молодёжью. В декабре 2019 года стал первым заместителем председателя организации.

В апреле 2022 года был назначен заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. В декабре того же года снова стал первым заместителем главы Союза писателей по творческим вопросам.

О департаменте

Департамент по развитию государственного языка был создан указом президента 21 октября 2021 года — в день 30-летия придания узбекскому языку статуса государственного. В апреле 2022 года структура указом президента была преобразована в Департамент по вопросам духовности и развития государственного языка.

В декабре 2022 года департамент был упразднён указом главы государства в рамках административной реформы. Через четыре месяца — в апреле 2023-го — ещё одним указом президента департамент был возрождён. Решение обосновывалось целями повышения статуса государственного языка в жизни государства и общества, его всестороннего развития на научной основе и расширения круга применения, повышения места и роли в развитии современной науки.