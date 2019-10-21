В структуре Кабинета Министров Узбекистана будет создан Департамент по развитию государственного языка. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 октября «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка».

Документ подписан в день 30-летия придания узбекскому языку статуса государственного. Дата 21 октября объявлена Днем праздника узбекского языка.

В список задач нового департамента вошли развитие государственного языка, мониторинг за соблюдением законодательства о госязыке и внедрение общественного контроля в этой сфере, ускорение разработки норм и правил письменной речи узбекского языка, а также полного внедрения узбекского алфавита, основанного на латинской графике.

Кроме того, департамент будет координировать деятельность по введению в оборот научно обоснованных новых слов и терминов, созданию узбекских альтернатив современных терминов и обеспечению их единообразного применения, присвоению наименований географическим и иным топонимическим объектам.

Правительству поручено в трехмесячный срок разработать проект закона «О государственном языке» в новой редакции, усовершенствованный с учетом современных требований.

В течение двух месяцев «на основе глубокого изучения опыта зарубежных государств» должна быть создана Комиссия по терминам с целью официального введения в оборот научно обоснованных новых слов и терминов.

«В результате стремительного развития науки и технологий, расширения международных связей нашей страны в узбекский язык привносится множество новых слов и понятий. Актуальное значение имеет сохранение чистоты национального языка, приумножение его словарного богатства, создание узбекских вариантов современных терминов и обеспечение их единообразного применения. Надо признать, что в данном вопросе у нас есть недоработки». Шавкат Мирзиёев, выступление от 21 октября 2019 года

До 1 июня 2020 года планируется разработать проекты Концепции и Государственной программы по развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики на 2020−2030 годы. Они должны включить следующие направления: