В структуре Кабинета Министров Узбекистана будет создан Департамент по развитию государственного языка. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 октября «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка».
Документ подписан в день 30-летия придания узбекскому языку статуса государственного. Дата 21 октября объявлена Днем праздника узбекского языка.
В список задач нового департамента вошли развитие государственного языка, мониторинг за соблюдением законодательства о госязыке и внедрение общественного контроля в этой сфере, ускорение разработки норм и правил письменной речи узбекского языка, а также полного внедрения узбекского алфавита, основанного на латинской графике.
Кроме того, департамент будет координировать деятельность по введению в оборот научно обоснованных новых слов и терминов, созданию узбекских альтернатив современных терминов и обеспечению их единообразного применения, присвоению наименований географическим и иным топонимическим объектам.
Правительству поручено в трехмесячный срок разработать проект закона «О государственном языке» в новой редакции, усовершенствованный с учетом современных требований.
В течение двух месяцев «на основе глубокого изучения опыта зарубежных государств» должна быть создана Комиссия по терминам с целью официального введения в оборот научно обоснованных новых слов и терминов.
«В результате стремительного развития науки и технологий, расширения международных связей нашей страны в узбекский язык привносится множество новых слов и понятий. Актуальное значение имеет сохранение чистоты национального языка, приумножение его словарного богатства, создание узбекских вариантов современных терминов и обеспечение их единообразного применения. Надо признать, что в данном вопросе у нас есть недоработки».
Шавкат Мирзиёев, выступление от 21 октября 2019 года
До 1 июня 2020 года планируется разработать проекты Концепции и Государственной программы по развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики на 2020−2030 годы. Они должны включить следующие направления:
- достижение полноценного и правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах социальной жизни страны, в том числе в государственном управлении, современных и инновационных технологиях, промышленности, банковско-финансовой системе, юриспруденции, дипломатии, военном деле, здравоохранении и иных сферах;
- совершенствование системы обучения государственному языку в образовательных учреждениях и оценки уровня его владения, повышение авторитета государственного языка в качестве языка науки;
- сохранение чистоты государственного языка и его обогащение, повышение культуры речи населения;
- обеспечение занятия государственным языком достойного места в области ИКТ, в частности, в интернете, создание компьютерных программ узбекского языка;
- постоянное изучение фактов, связанных с нарушением правил государственного языка, разработку мер по их устранению;
- создание равных возможностей для развития языков всех наций и национальностей, проживающих на территории Узбекистана, создание благоприятных условий для изучения ими государственного языка;
- определение перспектив роли и авторитета государственного языка на международном уровне, его взаимосвязи с другими языками, разработка и широкое распространение учебников и электронных программ по узбекскому языку для соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан, изъявивших желание изучать узбекский язык, организация специальных курсов по обучению узбекскому языку.