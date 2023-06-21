Городской совет Парижа ограничил высоту новых зданий во французской столице 37 метрами, или 12 этажами, сообщает Euronews. Запрет стал частью нового плана урбанизации (Plan Local d’Urbanisme), который нацелен на продвижение более экологичного строительства в черте городе.

Новые правила городского планирования вводятся в рамках местной биоклиматической программы, которая, по словам мэра Парижа Анн Идальго, позволит городу оставаться «привлекательным и приятным в ближайшие годы, несмотря на повышение температуры».

Ещё одним фактором, повлиявшим на решение властей Парижа, стали споры вокруг строительства «треугольной» башни Tour Triangle, спроектированной бюро Herzog & de Meuron. Строительные работы начались в 2021 году после более чем десятилетних судебных разбирательств и негативной реакции горожан.

После завершения работ Tour Triangle станет третьим по высоте зданием в городе после Эйфелевой башни и башни Монпарнас.

С 1977 по 2010 годы в Париже уже действовал запрет, ограничивающий высоту городских зданий 37 метрами. Его ввели как раз после строительства башни Монпарнас. В 2010 году тогдашний мэр Парижа Бертран Деланоэ разрешил строить в городе офисные башни высотой в 180 метров и 50-метровые жилые дома.

«Нам больше не нужны башни Triangle и Duo (комплекс Tours Duo из двух башен высотой 180 метров и 125 метров, расположен в 13-м округе Парижа — ред.). Мы должны прекратить „бетонировать“ Париж и его небо», — прокомментировал изменение член совета партии «Зелёных» Эмиль Менье.