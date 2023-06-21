Посольство Узбекистана в Дели взяло на контроль ситуацию, связанную с тремя сёстрами — гражданками Узбекистана, которые были задержаны в октябре 2021 года при незаконном пересечении индийско-непальской границы в штате Бихар. Об этом сообщает ИА «Дунё».

О ситуации с женщинами сообщили индийские СМИ. Сайт The New Indian на днях опубликовал обращение старшей сестры женщин, которая больше года пытается добиться их освобождения.

Сообщается, что женщины поверили гражданину Индии, с которым познакомились через Facebook, и собирались приехать в Индию на работу. Индийское издание предполагает, что они могли стать жертвой торговли людьми.

В августе прошлого года суд города Арария принял решение, что гражданки Узбекистана невиновны и должны быть депортированы с территории страны, однако из-за бюрократических препятствий и сложностей юрисдикции они до сих пор находятся под стражей.

К ситуации подключились индийские правозащитники, которые выражают обеспокоенность плохими условиями содержания женщин. По их словам, у одной из сестёр на руках имеются раны — она предположительно пыталась покончить с собой.

Администрация центра содержания, утверждают правозащитники, не разрешает задержанным общаться с членами семьи. Выражаются опасения, что они могли подвергаться насилию.

«Моя мать испытывает боль. Вся моя семья переживает. Пожалуйста, отправьте моих сестёр обратно домой», — обратилась к индийским властям сестра задержанных.

В сообщении посольства Узбекистана говорится: «С сожалением необходимо отметить, что наши граждане или их близкие своевременно не обратились за оперативной консульско-правовой помощью по данному вопросу».

Сейчас посольство ведёт переговоры с МИД Индии и соответствующими ведомствами штата Бихар. «Ситуация взята под контроль и принимаются соответствующие меры по возвращению наших граждан домой», — отмечается в сообщении.

Посольство призвало соотечественников «перед поездкой в Индию не поддаваться ложным обещаниям различных сомнительных групп или лиц, а также строго соблюдать требования местного законодательства при въезде и пребывании в этой стране».