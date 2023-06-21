Легкоатлет, основатель сообщества любителей бега в Узбекистане ProRun Андрей Куликов преодолел 42 км 195 м по дну высохшего Аральского моря. На это у него ушло 4 часа 9 минут и 53 секунд.

Aral Eco marathon, организованный Министерством экологии, окружающей среды и изменении климата Узбекистана в честь Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой (17 июня), транслировался в прямом эфире.

Главной целью забега было привлечение внимания мирового сообщества к экологическим проблемам региона Приаралья и вдохновить всех на активные действия для сохранения планеты, сообщило Минэкологии.

«Чтобы по-настоящему, действительно ощутить катастрофический масштаб экологической трагедии Аральского моря, засухи и опустынивания, нужно здесь побывать», — сказал Андрей Куликов.

Завершив марафон, он сообщил, что забег был непростым, на всём протяжении марафона был ветер, но он хочет на следующий год пробежать эту же дистанцию.

Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов отметил, что для улучшения экологической ситуации в регионе с 2018 по 2022 год на 1,6 миллиона гектаров были посажены плантаций различных деревьев.

В 2023 году в Муйнакском районе были созданы зелёные насаждения на площади 128 тысяч гектаров. Кроме того, ежегодно высаживается саксаул не менее чем на на 100 гектарах.

На территории в 500 гектаров созданы питомники из пород деревьев и кустарников, подходящих для почвенно-климатических условий.

В этом году в регионе были созданы «зелёные пояса», на расстоянии 5 км вокруг столицы Каракалпакстана Нукуса было посажено 3590 саженцев, ещё 2500 — вокруг Ургенча и вдоль автотрассы Ургенч-Гурлен.